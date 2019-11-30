Возбуждено уголовное дело после крушения вертолета под Новороссийском

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения частного вертолета Robinson в районе поселка Абрау-Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как отмечается, дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Известно, что воздушное судно принадлежало Центру винного туризма. Он направлялся из поселка Дюрсо в город Анапу.

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