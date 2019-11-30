Задержан первый замглавы СУСК по Свердловской области за взятку в 18 млн рублей

Задержан первый заместитель руководителя СУСК по Свердловской области Михаил Бусылко по обвинению в получении взятки на сумму 18 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, Бусылко получил деньги от адвоката за прекращение уголовного дела.

По словам источника, операцию по задержанию чиновника провели сотрудники ФСБ Свердловской области.

Следственный комитет также подтвердил задержание Бусылко. По отношению чиновника возбуждено дело по статье 290 УК России (получение взятки), по отношению адвоката -— по статье 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).

Следователи СК намерены ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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