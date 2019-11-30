Стала известна личность погибшего пилота под Новороссийском

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Вертолет с президентом США Дональдом Трампом перед встречей политика с королевой Великобритании... Вертолет с президентом США Дональдом Трампом перед встречей политика с королевой Великобритании...
Вертолет с президентом США Дональдом Трампом перед встречей политика с королевой Великобритании...
Henry Nicholls/Reuters

В результате крушения самолета в районе поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае погиб Директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Абрау-Дюрсо».

«Это Юрий Королев, он возглавлял некоммерческое партнерство «Воздушный транспорт Абрау». Он был нашим сотрудником», — сказала представитель.

Частный вертолет Robinson упал 30 ноября около 09.30 мск в районе поселка Абрау-Дюрсо. На борту воздушного судна был лишь один пилот.

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