Стала известна личность погибшего пилота под Новороссийском

В результате крушения самолета в районе поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае погиб Директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Абрау-Дюрсо».

«Это Юрий Королев, он возглавлял некоммерческое партнерство «Воздушный транспорт Абрау». Он был нашим сотрудником», — сказала представитель.

Частный вертолет Robinson упал 30 ноября около 09.30 мск в районе поселка Абрау-Дюрсо. На борту воздушного судна был лишь один пилот.

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