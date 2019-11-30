В Москве в субботу ожидается до +3°С

Суббота в российской столице будет дождливой, сообщили в Гидромицентре.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет варьироваться от +1°С- до +3°С. Также ожидается мокрый снег с дождем и местами гололедица. Ветер южных направлений не превысит 10 м/с.

Давление составит 734 мм. рт. ст.

Ночью температура опустится до -5°С.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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