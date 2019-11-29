Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро

Мужчина выжил после падения на рельсы на станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Согласно имеющимся данным, мужчина упал на рельсы, на платформу его достали живым.

До этого Московский метрополитен заявил о приостановки движения поездов на участке «фиолетовой» ветки от «Спартака» до «Беговой». На данный момент движение восстановлено.

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