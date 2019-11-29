Кислота вытекла из вагона на ж/д станции в Приамурье

На железнодорожной станции в Приамурье из вагона поезда вытекла Хлористоводородная кислота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сводку правительства региона.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел на ж/д станции Белогорск-2 при проведении расформирования состава №2459, который следовал со станции Крымская Иркутской области.

Из стоявшего на платформе контейнера была замечена капельная течь вещества. Согласно карточке груза, это хлористоводородная кислота емкостью 900 литров.

Осмотрел показал, что емкость была разгерметизирована. Груз доставлен получателю, место разлива обработано щелочным раствором.