Насмешки коллег могли довести следовательницу из Сочи до самоубийства, пишут СМИ
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой из Сочи могли стать насмешки коллег. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, коллега Клочковой, которого родственники девушки подозревают в ее изнасиловании, заключил пари с сослуживцами, что может стать первым мужчиной, с которым она займется сексом.
Источник утверждает, что после проведенной вмести ночи полицейский рассказал обо всем на работе, пока девушка была в больнице.
После того, как она вышла на работу, ее встретили насмешками – выбросили вещи в мусорку, забрали компьютер.
Издание утверждает, что поведение коллег могло стать причиной самоубийства Клочковой.
23 ноября в сочинском отделе полиции обнаружили тело 23-летней Марии Клочковой. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за ссоры с сослуживцами.
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