Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходных

Вестибюли трех станций метро Москвы будут закрыты на выходных из-за ремонта. Об этом сообщается на странице Московского метрополитена «ВКонтакте».

Так, 30 ноября и 1 ноября будут закрыты в связи с ремонтом западный вестибюль станции «Новогиреево» (выходы 5-8), южный вестибюль станции «Бибирево» (выходы 3-6). Кроме того, будет закрыта часть вестибюля на «Студенческой» из-за проведения работ в турникетной зоне.

Станции возобновят свою работу в обычном режиме в понедельник, 2 декабря.

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