Невеста сына премьера Албании погибла при землетрясении
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В Албании в результате землетрясения погибла невеста сына премьер-министра страны Эди Рамы. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Кристи Речи должна была выйти замуж за Грегора Раму — старшего сына албанского премьера.
Как отмечается, девушка погибла вместе со своей семьей — отцом, матерью и братом.
Кристи и Грегор встречались несколько лет. Девушка закончила факультет дерматологии в университете Тираны.
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