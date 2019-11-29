Невеста сына премьера Албании погибла при землетрясении

В Албании в результате землетрясения погибла невеста сына премьер-министра страны Эди Рамы. Об этом сообщает Albanian Daily News.

Кристи Речи должна была выйти замуж за Грегора Раму — старшего сына албанского премьера.

Как отмечается, девушка погибла вместе со своей семьей — отцом, матерью и братом.

Кристи и Грегор встречались несколько лет. Девушка закончила факультет дерматологии в университете Тираны.

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