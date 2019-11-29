Виновных в домашнем насилии предложили ставить на учет
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В Совфеде заявили о намерении ставить на профилактический учет виновных в домашнем насилии, передает РИА «Новости».
Отмечается, что представленный Совфедом проект закона о домашнем насилии предусматривает меры профилактики насилия, такие как воспитательное воздействие, правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа; профилактический учет; профилактический контроль.
Кроме того, виновным в насилии лицам будем оказана помощь в социальной адаптации и социальной реабилитации.
В комплекс мер также входит судебное защитное предписание.
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