Виновных в домашнем насилии предложили ставить на учет

В Совфеде заявили о намерении ставить на профилактический учет виновных в домашнем насилии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что представленный Совфедом проект закона о домашнем насилии предусматривает меры профилактики насилия, такие как воспитательное воздействие, правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа; профилактический учет; профилактический контроль.

Кроме того, виновным в насилии лицам будем оказана помощь в социальной адаптации и социальной реабилитации.

В комплекс мер также входит судебное защитное предписание.

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