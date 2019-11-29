Защита Шамсутдинова будет просить об изменении меры пресечения

Адвокат устроившего стрельбу в военной части в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил «Газете.Ru», что защита будет просить об изменении меры пресечения.

Он также рассказал, на каком этапе находится расследование дела об убийстве восьмерых солдат.

«Идет предварительное расследование. Экспертиза психиатрическая еще не проводилась — думаю, все обследования будут назначены на конец декабря, не раньше. Я вылетаю 15 декабря в Читу — как раз в это время будет рассматриваться ходатайство о продлении Шамсутдинову срока содержания под стражей. Возможно, мы будем просить изменить меру пресечения», — сообщил он.

Адвокат добавил, что не виделся с обвиняемым, однако встречался с его отцом Салимом Шамсутдиновым, который попросил проследить, чтобы права его сына были соблюдены, а расследование проводилось максимально объективно.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в своей части в Забайкалье 25 октября. В результате инцидента погибли два офицера и шесть солдат, двое были госпитализированы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мужеложства не было: Минобороны рассказало про Шамсутдинова

— Семья пострадавшего в стральбе в Забайкалье опровергла данные об извинениях Шамсутдинова

— Солдата-срочника Шамсутдинова будут бесплатно защищать адвокаты из мусульманских общин