В кафе Белоруссии запретят одноразовую пластиковую посуду

Власти Белоруссии запретили использование одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Об этом сообщает министерство антимонопольного регулирования страны.

Запрет вступит в силу с 1 января 2021 года.

«Устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды, в соответствии с перечнем разрабатываемым МАРТ», — уточнили в ведомстве.

Указанный перечень будет определен министерством в трехмесячный срок со дня официального опубликования постановления.