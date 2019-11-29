Врачи пообещали восстановить руку пострадавшей в Доминикане девочки

Российские врачи в Доминикане заявили, что уверены в восстановлении руки девочки из РФ, пострадавшей в ДТП в Доминикане, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал руководитель отделения российского диппредставительства на курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

Он пояснил, что состояние ребенка удовлетворительное, и добавил, что рука, по мнению врачей, будет восстановлена на 100%.

Дипломат уточнил, что остальные пострадавшие в ДТП находятся в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что авария в Доминикане, в которой пострадали 27 россиян, произошла по вину водителя грузовика, который врезался в заднюю часть туристического автобуса.

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