Врачи пообещали восстановить руку пострадавшей в Доминикане девочки
Российские врачи в Доминикане заявили, что уверены в восстановлении руки девочки из РФ, пострадавшей в ДТП в Доминикане, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал руководитель отделения российского диппредставительства на курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.
Он пояснил, что состояние ребенка удовлетворительное, и добавил, что рука, по мнению врачей, будет восстановлена на 100%.
Дипломат уточнил, что остальные пострадавшие в ДТП находятся в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что авария в Доминикане, в которой пострадали 27 россиян, произошла по вину водителя грузовика, который врезался в заднюю часть туристического автобуса.
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