Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке
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Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
В Следственном комитете России по Архангельской области заявили, что в отношении Родионова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. В настоящее время подозреваемый задержан.
Подробности и обстоятельства дела на данный момент неизвестны.
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