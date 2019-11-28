Россиянка обвинила в домогательствах посла Швейцарии в России

Экс-сотрудница посольства обвинила посла Швейцарии в России Ива Россье в домогательствах, сообщает News.ru.

По данным издания, женщина обратилась в следственный комитет и в ГУ МВД по Москве.

Бывшая сотрудница диппредставительства, которая проработала в посольстве более 17 лет, утверждает, что мужчина якобы долгое время пытался за ней ухаживать и принуждал к близости. Один из таких инцидентов, по сообщению издания, произошел во время работы на ЧМ-2018, когда делегация дипломатов находилась в Ростове-на-Дону.

Женщина уволилась и нашла другое место, она рассказала, что ее якобы не рассчитали при увольнении. Обратилась с иском в Басманный суд, а также написала в МИД Швейцарии и Минюст, требуя проверить действия Россье.

Представители посольства тоже написали заявление в полицию с требованием возбудить против бывшей сотрудницы уголовное дело из-за мошенничества и подлога документов.