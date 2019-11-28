В Госдуму внесли проект о психиатрических осмотрах для преподавателей вузов

Законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании для преподавателей вузов был внесен в Государственную думу России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторы проекта предлагают ввести обязательные психиатрические осмотры для работников организаций общего и высшего профессионального образования. Проходить освидетельствование нужно будет не реже одного раза в пять лет.

Отмечается, что законопроект был внесен на рассмотрение депутатами от партии «Единая Россия» Гаджиметом Сафаралиевым и Евгением Марченко.

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