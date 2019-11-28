Новое сильное землетрясение произошло в Албании

Новое мощное землетрясение было зафиксировано в районе албанского города Драча. Об этом сообщает радиостанция Б92.

По последним данным, был нанесен ущерб одной из местных больниц, на месте работает полиция. Информации о пострадавших не поступало.

Новый толчок стал самым сильным после недавнего землетрясения, произошедшего в 33 километрах к западу от албанской столицы Тираны. В результате бедствия погибли 40 человек, еще 650 пострадали.

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