Новое сильное землетрясение произошло в Албании

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Последствия землетрясения в албанском городе Дуррес, 26 ноября 2019 года Последствия землетрясения в албанском городе Дуррес, 26 ноября 2019 года
Последствия землетрясения в албанском городе Дуррес, 26 ноября 2019 года
Hektor Pustina/AP

Новое мощное землетрясение было зафиксировано в районе албанского города Драча. Об этом сообщает радиостанция Б92.

По последним данным, был нанесен ущерб одной из местных больниц, на месте работает полиция. Информации о пострадавших не поступало.

Новый толчок стал самым сильным после недавнего землетрясения, произошедшего в 33 километрах к западу от албанской столицы Тираны. В результате бедствия погибли 40 человек, еще 650 пострадали.

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