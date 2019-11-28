Авиасообщение между Россией и Грузией не восстановят до 2020 года

Решение по вопросу о восстановлении авиасообщении между Россией и Грузией не будет принято до 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского сенатора Григория Карасина.

По заявлению парламентария, на встрече со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге удалось договориться о продолжении обсуждения темы.

Однако конкретное решение о возобновлении прямого авиасообщения между странами требует тщательной подготовки и не будет принято до нового года.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в июле 2019 года на фоне массовых антироссийских акций протеста.

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