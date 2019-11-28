СК начал проверку после смерти годовалого ребенка с заболеванием почек в Волгограде

Сотрудники следственного управления СК РФ по Волгоградской области начали проверку по факту смерти годовалой девочки с редким заболеванием почек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в сети появилась информация, что ребенок ожидал операцию по пересадке почки, которую должен был провести в октябре 2019 года в Москве врач-трансплантолог Михаил Каабак. Операция была отменена.

28 ноября сообщалось, что двухлетняя пациентка Каабака также умерла из-за того, что операция была отложена. Отец девочки, комментирую случившееся сказал, что семья считает виноватыми тех, кто уволил Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

НЦЗД уволил единственного в России врача-трансплантолога Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко. Из-за этого десятки детей остались без жизненно необходимой операции.

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