Экс-президент Польши Лех Валенса госпитализирован
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Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован, об этом сообщается на его странице в Facebook.
Валенса разместил в сети фотографию, на которой он запечатлен на больничной койке.
«Снова в госпитале», — подписал снимок экс-президент.
Один из сотрудников команды бывшего польского лидера написал в своем Twitter, что Валенсе предстоит операция на один глаз.
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