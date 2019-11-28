Экс-президент Польши Лех Валенса госпитализирован

Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован, об этом сообщается на его странице в Facebook.

Валенса разместил в сети фотографию, на которой он запечатлен на больничной койке.

«Снова в госпитале», — подписал снимок экс-президент.

Один из сотрудников команды бывшего польского лидера написал в своем Twitter, что Валенсе предстоит операция на один глаз.

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