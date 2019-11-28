Трамп поздравил американцев с Днем благодарения

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter поздравление с Днем благодарения.

«Мелания и я желаем всем американцам веселого и счастливого Дня благодарения», — написал Трамп.

Национальный праздник США День благодарения ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября.

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