Трамп поздравил американцев с Днем благодарения

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелань Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелань
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелань
Patrick Semansky/AP

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter поздравление с Днем благодарения.

«Мелания и я желаем всем американцам веселого и счастливого Дня благодарения», — написал Трамп.

Национальный праздник США День благодарения ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября.

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