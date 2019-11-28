Депутат от партии Зеленского признался в судимости

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец признался в своей судимости. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на страницу депутата в Facebook.

Богданец заявил, что в 2015 ударил человека, который «чуть не стал виновником общей аварии». По словам депутата, инцидент произошел во время его отпуска. Богданец поспорил с прохожим, который провоцировал аварию, после чего тот плюнул ему в лицо. В ответ на это депутат ударил нарушителя, «не рассчитав силы».

Сообщается, что представитель фракции «Слуга народа» признал свою вину и оплатил лечение пострадавшего.

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