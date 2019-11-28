Собянин назвал причину отказа сделать 31 декабря выходным в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, почему 31 декабря не получится сделать выходным днем в Москве, передает РИА «Новости»и.

По словам Собянина, он не может последовать примеру главы Томской области, который перенес рабочий день с 31 на 28 декабря в 2019 году.

«Я не могу обязать коммерческие предприятия объявить 31 декабря выходным. … Они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, «Путешествие в Рождество» и кучу мероприятий», — объяснил мэр столицы.

Он добавил, что может сделать этот день выходным только для своих чиновников, но, по его словам, они обычно работают больше.

Собянин также обратил внимание, что 31 декабря многие собираются с коллегами на работе, чтобы пообщаться друг с другом, поднять бокал шампанского и сказать праздничные слова. А если убрать эту дату из рабочих, то люди лишатся возможности все это сделать.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил сделать 31 декабря выходным днем. При этом он предложил также сократить продолжительность новогодних праздников. Сделать 31 декабря выходным по всей стране попросили также депутаты, которые внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

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