Минздрав назвал причину смерти малолетней пациентки трансплантолога Каабака

Двухлетняя девочка, ожидавшая операции у трансплантолога Михаила Каабака, предположительно, скончалась от пневмонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

Ранее стало известно, что малолетняя пациентка умерла дома, ее операция по пересадке почек была отложена.

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко. Из-за этого десятки детей остались без жизненно необходимой операции. В других медицинских центрах такие операции проводят только детям, чей вес более 9-10 кг.

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