В Гидрометцентре назвали снег в Москве ненастоящим

Снежный покров, который выпал в Москве в ночь со среды на четверг, был ненастоящим снегом. С таким утверждением выступил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Москвичи могли заметить утром на дорогах и машинах, как сказал Вильфанд, снежок, но он в действительности им не являлся. Для подобного явления во время антициклона есть другое название.

«При антициклоне снега не бывает, но есть такое понятие, как подинверсионные осадки», — пояснил Вильфанд.

При этом инверсия — неправильное распределение температуры, которая должна понижаться с высотой по всем законам. Скопившиеся молекулы водяного пара образуют осадки в виде мороси, заключил Вильфанд.

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