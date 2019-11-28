Мэр Кемерова рассказал, сколько простоит новогодняя елка за 18 млн рублей

Кемеровский мэр Илья Середюк надеется, что купленная за 18 млн елка прослужит больше 11 лет. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

Он считает, что новая елка прослужит не меньше, чем предыдущая.

«Предыдущая елка прослужила 11 лет. Учитывая, что новая елка у нас современная, мы рассчитываем, что она прослужит не меньше», — отметил Сердюк.

Он добавил, что еще в середине 2019 года мэрия составила перечень необходимых технических характеристик для новой елки.

«Ее приобретение происходило на открытом аукционе. Перед торгами мы запрашивали коммерческие предложения от различных производителей. Была выведена средняя стоимость подобных елок и мы посчитали, что эта елка находится в среднем ценовом сегменте. Хотя были и дороже. Те, что дешевле, совсем старого поколения. Это вещь заказная, штучная», — пояснил мэр.

«Красноярск приобретал такую же по цене елку (как та, что установили в Кемерове в 2019 году — «Газета.Ru») в прошлом году, в Московской области. Кто-то живую устанавливает, но мы городским сообществом еще 11-12 лет назад решили, что не будем рубить высокую возрастную ель, которой 60-70 лет, а установим искусственную», — заключил Сердюк.

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