СК возбудил дело по факту смерти ребенка после сделанного врачом «скорой помощи» укола

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка, скончавшегося после укола «скорой помощи». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

В рамках дела планируется провести комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, ход и результате которой будет курировать центральный аппарат СК России.

11 октября 14-летний мальчик вернулся домой из школы в плохом состоянии, у него началась сильная рвота. Была вызвана скорая помощь.

Прибывшие на место медики сделали подростку укол, после этого он перестал подавать признаки жизни. Инцидент произошел в городе Приозерск Ленинградской области.

Депутата Госдумы Михаил Романов считает, что необходимо выяснить, умер мальчик в результате врачебной ошибки или халатности, а также выяснить все обстоятельства дела, в том числе состояние медиков на момент приезда.

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