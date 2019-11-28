Правоохранители пресекли деятельность совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Следователи СК вместе с сотрудниками ФСБ и МВД пресекли деятельность организованной преступной группы «Шараповские», которые совершили серию жестоких убийств и других особо тяжких преступлений в Москве и Дагестане с 2007 по 2015 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Поясняется, что ОПГ «Шараповские» насчитывала более 250 человек. Среди участников — действующие на тот период сотрудники МВД по Дагестану, члены адвокатской палаты Дагестана, участники террористического подполья.

Так, ряд фигурантов уже осуждены на длительные сроки, а скрывшиеся преступники объявлены в розыск.

По данным правоохранителей, во время обысков было изъято большое количество стрелкового и автоматического оружия, гранаты и другие боеприпасы, а также противотанковые ракетные комплексы.

Кроме того, ЦОС ФСБ установлена причастность ОПГ к крупному теракту в Махачкале 1998 года, где погибли десятки людей и более 100 получили тяжелые ранения.

Также, в сентябре 1998 года банда готовила теракт против мэра Махачкалы Саида Амирова. Автомобиль, в который было заложено 500 кг тротила, взорвался в квартале от дома мэра. В результате погибли 18 человек, более 30 были ранены, несколько домов были разрушены.

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