В центре Киева отключилось электричество

Центр Киева, включая здание Верховной рады, оказался обесточенным. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что, кроме подсветки зданий и электричества в домах,также из строя вышли все дорожное освещение и светофоры.

Уточняется, что причиной отключения электроснабжения части центра столицы Украины является авария на подстанции. Рабочие пытаются устранить неполадки, однако это может занять до 12 часов.

Причины повреждения линий электропередачи не называются.

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