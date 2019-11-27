Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт «kp.ru».

Как заявила мать 8-летней Миланы, после инцидента со школьным чаепитием девочку в классе стали травить.

В частности, как утверждает девочка, одноклассник обвинил ее в том, что из-за нее у них больше не будет чаепитий.

«Милана пришла из школы, пожаловалась, что больно сидеть. Дочь рассказала, что ее пнул одноклассник. Утром мы сделали рентген и зафиксировали в больнице сильный ушиб копчика», — рассказала ее мать.

Она также заявила, что, по ее мнению, мальчика к нападению подговорила его мать.

8-летнюю девочку выгнали с чаепития за то, что ее родители не сдали деньги на нужды класса.

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