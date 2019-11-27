Живущие в Доминикане россияне предлагают донорскую кровь пострадавшим в ДТП

Сотрудник посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов, находящийся на доминиканском курорте Пунта-Кана, сообщил «Газете.Ru», что проживающие в Доминикане российские граждане предложили донорскую кровь в качестве помощи пострадавшим в крупном ДТП.

ДТП с участием автобуса, в котором находилось 39 россиян, произошло во вторник, 26 ноября, неподалеку от города Игуэй.

«К нам уже обратился один российский медицинский центр и предложил свою помощь. Хотелось бы также сказать, что россияне, которые проживают в Доминикане, предлагают свою помощь любую - вплоть до донорства крови, переводческое обеспечение и еще выпускники российских вузов предлагают свою помощь», — сказал он.

Как сообщил Евдокимов, российское посольство пристально следит за оказанием помощи пострадавшим. Он добавил, что 5 человек из 27 уже выписались из больницы и готовы вылететь в любом момент, как только оператор подготовит билеты.

Автобус с туристами направлялся в аэропорт, столкнулся с грузовиком и перевернулся. Как стало известно, одной из пострадавших россиянок ампутировали обе руки, в автобусе также находились дети.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Семь россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Доминикане