Севастопольский врач назначил поездку к святым мощам для исцеления

В Севастополе отоларинголог Юрий Белоненко в рецепте посоветовал одной из пациенток съездить к мощам святителя Луки. Об этом сообщает издание «Подъем».

Отмечается, что врач предложил поездку к святыне в случае, если выписанное лечение не даст эффекта.

Сам медик заявил, что не часто предлагает пациентам посетить святые мощи, а только в исключительных случаях.

«У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет», — отметил Белоненко.

Он подчеркнул, что помимо поездки к мощам святителя Луки также выписал больной необходимые лекарства.