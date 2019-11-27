Медведев поручил создать Дом народов России

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил главе Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову создать «Дом народов России», передает ТАСС.

Отмечается, что учреждение должно стать главным координатором работы по укреплению национального единства.

«Это главный координатор такого рода работы, та площадка, на которой ведутся различные проекты, направленные на укрепление единства в нашей стране, на развитие различных культур наших народов», — заявил премьер.

Он пояснил, что главная цель - создавать условия для сохранения, развития, возрождения национальных культур в России.