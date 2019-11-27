Петербургская пенсионерка обняла Путина
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Пенсионерка из Санкт-Петербурга обняла президента России Владимира Путина во время встречи главы государства с жителями города. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
Отмечается, что жительница Петербурга заплакала, когда увидела, что Путин покидает встречу, после чего российский лидер вернулся и выслушал ее проблему, связанную с дочерью.
Президент дал обещание, что решит вопрос, а пенсионерка потянулась к его шее и обняла президента. В ответ Путин обнял ее.
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