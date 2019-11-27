Синоптики назвали дату появления снежного покрова в Москве
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Постоянный снежный покров в Москве образуется благодаря снегу, который выпадет 1 декабря, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Будем надеяться, что он сможет остаться на всю зиму и перейдет уже в категорию устойчивого снежного покрова», — пояснила она.
В метеобюро уточнили, что 1 декабря выпадет мокрый снег, однако в течение суток температура упадет, благодаря чему снег не будет таять.
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