Синоптики назвали дату появления снежного покрова в Москве

Постоянный снежный покров в Москве образуется благодаря снегу, который выпадет 1 декабря, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Будем надеяться, что он сможет остаться на всю зиму и перейдет уже в категорию устойчивого снежного покрова», — пояснила она.

В метеобюро уточнили, что 1 декабря выпадет мокрый снег, однако в течение суток температура упадет, благодаря чему снег не будет таять.

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