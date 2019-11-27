Расследовавшего дело Burisma на Украине прокурора уволили

Украинский прокурор Константин Кулик, который вел дела, где фигурировала компания Burisma Group, уволен из прокуратуры, сообщает «Укринформ».

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ранее заявлял, что Кулик будет уволен из органов прокуратуры, так как он не прошел аттестацию.

«Кулик уволен», — заявили в генпрокуратуре Украины.

Ситуация вокруг компании Burisma оказалась в центре внимания после того как президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Согласно стенограмме, Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.