Пользователи сети поверили в магию после видео с трюком с руками

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Блогер Тори Парено выложила в своем аккаунте видео с трюком, во время которого создается впечатление, что руки девушки проходят друг сквозь друга. Об этом сообщает Daily Dot.

Уточняется, что за несколько дней ролик с оптической иллюзией набрал более 531 тыс. лайков.

Многие попытались повторить трюк. Кто-то сделал это в светящихся перчатках.

Но, как отмечают пользователи, не у всех получалось осуществить это также искусно как Парено.

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