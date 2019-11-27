Путин приедет на прощание с Вербицкой в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин, который сегодня работает в Санкт-Петербурге, заедет проститься с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, которая умерла на 84 году жизни, передает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин посетит сегодня СПбГУ и примет участие в траурной церемонии прощания с Вербицкой, с которой его связывали дружеские отношения.

Пресс-секретарь отметил, что Путин с огромным уважением относился к ней лично и к ее академическим знаниям.

Известие о смерти Вербицкой появилось 24 ноября. Она стала первой женщиной-ректором СПбГУ. С 18 февраля 2008 года она являлась президентом университета, с 26 апреля 2010 года — деканом филологического факультета, а в 2011 году стала почетным профессором учебного заведения.

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