Останки шести человек обнаружили в ходе земляных работ в Москве

В центре Москвы во время земляных работ обнаружили останки по меньшей мере шести человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, раскопки осуществлялись 26 ноября на ул. Средняя Калитниковская. 92 фрагмента человеческих костей были замечены на глубине одного метра при раскопке траншеи.

По предварительным данным, кости принадлежат шести людям.

В настоящее время останки находятся в морге для определения пола умерших, давности и причины их смерти.

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