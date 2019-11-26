В Госдуму внесли проект по увеличения предельного возраста ректоров вузов

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента проект закона о повышении на пять лет максимального возраста для ректоров российских вузов, сообщает РИА «Новости».

В законопроекте говорится об увеличении возраста с 65 лет до 70 лет для ректора, проректоров, а также глав филиалов. Согласно проекту, после того, как люди с перечисленными должностями достигают 70-летнего возраста они переводятся на другие должности (с их письменного согласия).

«Именно опытные и мудрые люди должны работать в руководстве ВУЗов», — подчеркивается в пояснительной записке.

Авторами документа стали депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

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