В списке погибших на Майдане людей обнаружены лишние фамилии. Об этом в своем блоге на сайте «Страна.ua» написала юрист, бывший министр камина Украины Елена Лукаш.

Она заявила, что в ходе своего расследования обнаружила ошибки в списке «Небесной сотни» — людей, погибших на Майдане 2014 года в результате действий украинских силовиков.

Лукаш подчеркнула, что изучила причины гибели внесенных в список людей по открытым и личным источникам, в результате чего выделила четыре группы.

Согласно ее классификации, 24 человека из «Небесной сотни» были внесены туда по необъяснимым причинам, так как их гибель не была связана с огнестрельными ранениями, а наступила в следствие проблем со здоровьем и иных факторов. Еще 4 человека из списка не были связаны с Майданом.

По подсчетам Лукаш, лишь 69 человек из «Небесной сотни» погибли непосредственно из-за огнестрельных ранений, еще 8 скончались из-за травм.

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