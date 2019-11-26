В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров ЧССР

Правоохранительные органы Чехии возбудили уголовные дела в отношении лидеров бывшей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.

Обвинения были предъявлены бывшему генсеку Коммунистической партии Чехословакии Милошу Якешу, бывшему председателю правительства социалистической республики Любомиру Штроугалу и Вратиславу Вайнеру, занимавшему пост министра внутренних дел.

По заявлению представителя прокуратуры, экс-руководители ЧССР обвиняются в злоупотреблении полномочиями. Он пояснил, что во время пребывания Якеша, Штроугала и Вайнера у власти чехословацкие пограничники активно использовали огнестрельное оружие против граждан, незаконно пересекавших границу.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек на своей странице в Twitter назвал решение полиции «политическим жестом», приуроченным к годовщине Бархатной революции.

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