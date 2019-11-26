Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве

Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По последней информации, неизвестные напали на прохожего и ударили его ножом, после чего скрылись на автомобиле «Лада Приора». Для задержания злоумышленников введен план «Перехват».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападавшие были глухонемыми, однако не уточнил причины такого вывода. Полиция не предоставила официального подтверждения данной информации.

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