Трансплантолог Каабак подтвердил свое возвращение на работу

Врач-трансплантолог Михаил Каабак, ранее уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), подтвердил «Газете.Ru» информацию о своем возвращении в медучреждение.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что после встречи Каабака с главой ведомства Вероникой Скворцовой 26 ноября было принято решение о его восстановлении на рабочем месте.

«Да, именно так мне сказала Вероника Игоревна [Скворцова]», – сообщил Михаил Каабак «Газете.Ru».

Врач добавил, что завтра он и его коллега Надежда Бабенко, также уволенная из НЦЗД, встретятся с директором центра и обсудят детали трудоустройства.

«Я считаю, что детали организационных решений по этому поводу должен озвучить министр или директор НЦЗД. Надо соблюдать субординацию», — пояснил он.

По словам собеседника «Газеты.Ru», именно директор центра будет определять, в какой форме в учреждении возродится программа по пересадке почек, которой руководил Каабак.

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