Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

Глава Минздрава России Вероника Скворцова встретилась с детским трансплантологом Михаилом Каабаком. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай.

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.

Ранее Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко. Из-за этого десятки детей остались без жизненно необходимой операции. В других медицинских центрах такие операции проводят только детям, чей вес белее 9-10 кг.

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