Жители Москвы устроили массовую драку за парковку у дома

В центре Москвы жители города подрались с коммунальщиками из-за мест для парковки, когда те пришли убрать забор-самострой. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, москвичи бросились на рабочих, которые пытались снести незаконно установленный забор на парковке на Малой Калитниковской улице. В результате один из протестующих был повален на землю.

«До этого к нам поступило обращение Госинспекции по недвижимости о самозахвате этого участка», — сообщили в префектуре ЦАО.

На места инцидента прибыла полиция.

По предварительным данным, в результате драки серьезно пострадал один человек, врачи подозревают сотрясение мозга.

В настоящее время расследование продолжается.

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