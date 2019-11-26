Жители Москвы устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы жители города подрались с коммунальщиками из-за мест для парковки, когда те пришли убрать забор-самострой. Об этом сообщает «Российская газета».
Как отмечается, москвичи бросились на рабочих, которые пытались снести незаконно установленный забор на парковке на Малой Калитниковской улице. В результате один из протестующих был повален на землю.
«До этого к нам поступило обращение Госинспекции по недвижимости о самозахвате этого участка», — сообщили в префектуре ЦАО.
На места инцидента прибыла полиция.
По предварительным данным, в результате драки серьезно пострадал один человек, врачи подозревают сотрясение мозга.
В настоящее время расследование продолжается.
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