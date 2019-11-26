Осужден житель Севастополя, годами избивавший жену и насиловавший дочерей

Житель Севастополя, много лет избивавший жену и насиловавший дочерей, получил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Согласно имеющимся данным, мужчина годами держал семью в страхе. Он с 2000 года систематически избивал жену, а с 2011 года по август 2018 года насиловал своих дочерей 1999, 2002 и 2009 годов рождения. Когда старшая дочь решила начать жить самостоятельно, он пригрозил ей расправой.

Девушка обратилась в полицию, рассказав о всем, что совершал отец с ее семьей.

Помимо того, что мужчина приговорен к 15 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год, он также лишен права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, сроком на 15 лет.