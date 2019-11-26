Боевую мощь Киева поддержали унитазами у посольства Украины в Москве

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Двое мужчин принесли к диппредставительству Украины в Москве два унитаза, об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что на унитазах было написано «Поддержим боевую мощь Украины».

Как стало известно, активисты сделали это в рамках несанкционированного пикета.

Мужчины были задержаны работниками правоохранительных органов и доставлены в отдел полиции для разбирательства. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

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