Покончившая с собой следователь была вынуждена работать в МВД

23-летняя следователь отдела полиции Хостинского района города Сочи Мария Клочкова, покончившая с собой, была вынуждена работать в органах еще пять лет. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Краснодарском университете МВД РФ, где обучалась девушка.

«Она поступала по целевому набору – это когда студенты обращаются в территориальный орган по месту жительства и заключают с ним контракт о том, что точно будут работать в МВД пять лет. Сам вуз по окончании обучения направляет документы курсанта обратно в территориальный орган, и выпускник там работает», — сообщили в пресс-службе университета.

Там также добавили, что Клочкова обучалась в вузе пять лет на специализации «Правовое обеспечение национальной безопасности» и была отличницей.

«Закончила с красным дипломом — очень ответственная девочка. У нас не каждый курсант такие оценки получает. Коллектив ее группы все очень хорошо характеризовали – это самые дружные ребята. И командир у них был очень профессиональный – он долгое время служит и воспитывает курсантов», — рассказали в вузе.

23 ноября в отделе полиции города Сочи обнаружили тело 23-летней Марии Клочковой. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за ссоры с сослуживцами.

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