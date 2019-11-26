ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечается, он также может быть причастен к преступлениям, связанным с операциями с недвижимостью. Его уволили из МВД в начале 2019 года.

Дейниченко подозревается в пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину, арестованному в августе этого года Пресненским районным судом из-за мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России).

По данным следствия, на Хамидуллина, а также связанных с ним лиц было оформлено несколько десятков квартир в центре Москвы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ задержала военнослужащего ЮВО по подозрению в госизмене

— «Служебная необходимость»: полковник ФСБ вернет 6 миллиардов